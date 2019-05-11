Около 19 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" во Франции

Однако по данным протестующих, количество участников митингов в эту субботу достигло 37 тысяч человек.

Вторую субботу количество участников в акциях "жёлтых жилетов" во Франции держится на рекордно низкой отметке. На этот раз по всей стране общая цифра протестующих — 18,6 тысячи человек. Из них 1,2 тысячи — в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

"Жёлтые жилеты" не согласны с оценкой властей. Они насчитали боле 37 000 участников.

Это 26-я протестная суббота. Кроме Парижа манифестации "жёлтых жилетов" прошли, например, в Лионе, Нанте и Монпелье.

В прошлую субботу, по данным МВД, на протест по всей стране вышли 18,9 тысячи человек, из них 1,4 тысячи — в Париже.

Напомним, масштабные акции "жёлтых жилетов" во Франции продолжаются с 17 ноября прошлого года, они начались из-за роста цен на бензин. Десятки тысяч недовольных по всей стране выходят на демонстрации в униформе дорожных рабочих каждую субботу.

В марте министр экономики и финансов Франции заявил, что стране причинён ущерб в 200 миллионов долларов.