Ирина Слуцкая рассказала, почему развелась с боксёром

Российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая рассказала о причине развода с боксёром Сергеем Михеевым.
— Нам стало просто не по пути, — призналась она в программе "Секрет на миллион".
Слуцкая рассказала, что во время брака сильно выросла: завершила спортивную карьеру и окончила несколько вузов, в то время как муж так и не работал тренером ни в одном месте.
За Сергея Михеева фигуристка вышла замуж в разгар спортивной карьеры, когда ей было 20 лет. В браке у них родились сын Артём и дочь Варвара. После 17 лет совместной жизни супруги решили расстаться.
Впрочем, фигуристка недолго оставалась одна. В прошлом году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Гавырина.
Ранее Лайф сообщал, что Водонаева подтвердила слухи о разводе с мужем.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени