Ирина Слуцкая рассказала, почему развелась с боксёром

За Сергея Михеева фигуристка вышла замуж в 20 лет. После 17 лет брака супруги расстались.

Российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая рассказала о причине развода с боксёром Сергеем Михеевым.

— Нам стало просто не по пути, — призналась она в программе "Секрет на миллион".

Слуцкая рассказала, что во время брака сильно выросла: завершила спортивную карьеру и окончила несколько вузов, в то время как муж так и не работал тренером ни в одном месте.

За Сергея Михеева фигуристка вышла замуж в разгар спортивной карьеры, когда ей было 20 лет. В браке у них родились сын Артём и дочь Варвара. После 17 лет совместной жизни супруги решили расстаться.

Впрочем, фигуристка недолго оставалась одна. В прошлом году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Гавырина.

Ранее Лайф сообщал, что Водонаева подтвердила слухи о разводе с мужем.