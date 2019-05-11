Самбурская ответила на фирменный шпагат Волочковой

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Самбурская ответила на фирменный шпагат Волочковой

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Фото: © Instagram/samburskaya

Подписчики актрисы поддержали шутку и начали искать сходство и различия между знаменитости.

Актриса сериала "Универ" Настасья Самбурская ответила подписчикам на критику в свой адрес. Она опровергла своё сходство с Анастасией Волочковой, наглядно продемонстрировав это в "Инстаграме".

Стали в последнее время часто говорить, что я веду себя, как Анастасия Волочкова. Неправда. Ничего общего, — написала Самбурская, опубликовав фото со своим шпагатом.

Подписчики актрисы поддержали шутку и начали искать сходство и различия Самбурской и Волочковой.

Напомним, несколько дней назад актриса ушла из Театра на Малой Бронной из-за конфликта с руководителем.

А ранее шпагатом в полёте подписчиков удивила Полина Гагарина.

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