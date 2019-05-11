В Мексике взорвался целый рынок пиротехники

Читайте также

В Мексике взорвался целый рынок пиротехники

407

Судя по кадрам с места событий, торговых лотков не осталось и в помине, а вместо рынка осталось большое пепелище.

На рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек произошёл мощный взрыв. Об инциденте сообщил губернатор штата Мехико Альфредо Дель Масо на своей страничке в "Твиттере".

По словам очевидцев, облако дыма вздымалось на месте бывшего рынка на огромную высоту. В результате взрыва один человек погиб и несколько получили ранения.

Полтора месяца назад Лайф сообщал, что в другом мексиканском городе — Чимальуакан — взорвался рынок пиротехнических изделий. Тогда о пострадавших не сообщалось.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×