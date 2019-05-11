В Мексике взорвался целый рынок пиротехники

Судя по кадрам с места событий, торговых лотков не осталось и в помине, а вместо рынка осталось большое пепелище.

Controlado, sin dato oficial de lesionados todavía. pic.twitter.com/dyD2fLwb0J — Alertas Urbanas AU ⚠️ (@alertasurbanas) 11 мая 2019 г.

На рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек произошёл мощный взрыв. Об инциденте сообщил губернатор штата Мехико Альфредо Дель Масо на своей страничке в "Твиттере".

По словам очевидцев, облако дыма вздымалось на месте бывшего рынка на огромную высоту. В результате взрыва один человек погиб и несколько получили ранения.

¿Dónde creen que volvió a explotar 💥 un polvorín? Si, en Tultepec.



Unidades de emergencia 🚑🚒 al punto, ocurrió en Av Prados Norte, Santiago Teyahualco. 🚨 pic.twitter.com/TaYJeyrP61 — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) 11 мая 2019 г.

Полтора месяца назад Лайф сообщал, что в другом мексиканском городе — Чимальуакан — взорвался рынок пиротехнических изделий. Тогда о пострадавших не сообщалось.