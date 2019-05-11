Глава МИД Эстонии намерен вернуть вторую "н" в написание Таллина за рубежом

Взяться за грамматику его подвигло письмо бывшего депутата парламента Эстонии Тоомаса Алаталу.

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен вернуть правильное написание столицы государства. Его возмутил тот факт, что в некоторых зарубежных аэропортах пишут "Таллин" с одной буквой "н".

— Если это утверждение верное, то это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами, — написал министр на своей странице в Facebook.

Взяться за грамматику его подвигло письмо экс-депутата парламента Эстонии Тоомаса Алаталу, в котором он возмущённо сообщал, что в аэропортах Джербы и Фуэртевентуры указывалось название "Таллин" вместо "Таллинн".

В России также утверждено написание города "Таллин" с одной "н".

Ранее Лайф сообщал, что в Эстонии потребовали, чтобы Россия вернула "захваченные земли".