Глава МИД Эстонии намерен вернуть вторую "н" в написание Таллина за рубежом

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен вернуть правильное написание столицы государства. Его возмутил тот факт, что в некоторых зарубежных аэропортах пишут "Таллин" с одной буквой "н".
— Если это утверждение верное, то это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами, — написал министр на своей странице в Facebook.
Взяться за грамматику его подвигло письмо экс-депутата парламента Эстонии Тоомаса Алаталу, в котором он возмущённо сообщал, что в аэропортах Джербы и Фуэртевентуры указывалось название "Таллин" вместо "Таллинн".
В России также утверждено написание города "Таллин" с одной "н".
Ранее Лайф сообщал, что в Эстонии потребовали, чтобы Россия вернула "захваченные земли".
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