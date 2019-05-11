После матча РПЛ на стадионе произошла потасовка — видео

Для подавления конфликта сотрудникам полиции пришлось прибегнуть к физической силе.

На Центральном стадионе Красноярска после футбольного матча "Енисей"—"Краснодар" произошла потасовка между болельщиками, видео происшествия опубликовано в паблике "Я живу в Красноярске".

На кадрах видно, как болельщики ударяют сотрудников стадиона. После этого приходят полицейские и разгоняют фанатов, используя дубинки.

11 мая на стадионе "Центральный" в Красноярске состоялся футбольный матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда "Краснодар" обыграла "Енисей" со счётом 4:0.

Ранее Лайф писал об итогах матча "Рубин"–"Локомотив".