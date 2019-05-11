В Ярославской области в страшной аварии погибли четыре человека

ВАЗ 2105 столкнулся с Toyota. Продукт советского или российского автопрома буквально разорвало.

В Переславском районе Ярославской области сегодня произошло ДТП с участием двух легковых машин — ВАЗ 2105 и Toyota. Они столкнулись лоб в лоб на 153-м километре трассы М-8 "Холмогоры".

Как стало известно Лайфу, четыре человека погибло, столько же пострадало. Все погибшие — из ВАЗа. Это Ходойбердиев Г. 1981 г.р., Ирматов Г. 1992 г.р., Гоибов О. 1993 г.р, Абрахматов М. 1988 г.р.

Еще один пассажир ВАЗа, а также водитель и два пассажира "Тойоты" были доставлены в Переславскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что число погибших в аварии с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти.