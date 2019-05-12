Назарбаев наградил Усманова орденом Дружбы

Первый президент Казахстана подписал указ ещё в декабре 2018 года по случаю Дня независимости.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил учредителя компании USM Holdings Алишера Усманова орденом "Достык" (Дружба) первой степени. Об этом сообщила пресс-служба экс-лидера.

— Елбасы (лидер нации. — Прим. Лайфа) Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден "Достык" І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией, — сказано в сообщении.

Указ о вручении награды Усманову по случаю Дня независимости первый президент Казахстана подписал ещё в декабре 2018 года.

Напомним, Нурсултан Назарбаев недавно ушёл с поста президента. Сейчас в Казахстане началась предвыборная агитация кандидатов, которая продлится до 8 июня 2019 года.