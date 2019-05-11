В ДРК пять человек погибли в результате обрушения стены церкви

Трагедия произошла ночью с 10 на 11 мая, пока что спасателям удалось обнаружить только тела отца и маленького сына.

В Демократической Республике Конго в городе Букаву стена церкви обрушилась на жилой дом, погибло пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает портал Actualite со ссылкой на представителя местного гражданского общества Эммануэля Микалаба.

— Они спали, когда стена обрушилась на их дом. Всего их было пятеро: отец, его сестра и трое детей, поскольку жена находится в роддоме, — сообщил Микалаба.

По словам представителя, трагедия произошла ночью с 10 на 11 мая. Пока что спасателям удалось обнаружить только тела отца и маленького сына.

Однако, по версии La Prunelle RDC, в результате обвала погибли отец и четверо детей. Жену погибшего госпитализировали за несколько часов до происшествия из-за плохого самочувствия.

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