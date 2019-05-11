Президент Украины Пётр Порошенко уволил замглавы своей администрации Алексея Филатова. Соответствующий указ размещён на сайте украинского лидера
— Освободить Филатова Алексея Валерьевича от должности заместителя главы администрации президента Украины, — сообщается в документе.
Филатов находился на данном посту с 2014 года. Он отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента. В конце марта Генпрокуратура Украины предъявила ему обвинение как соучастнику предпринимателя Сергея Курченко, которого в свою очередь обвиняют в крупных хищениях ещё при Викторе Януковиче.
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