Хор Турецкого выступил с песнями Победы в Вене

В общей сложности бесплатный концерт под открытым небом собрал более трёх тысяч человек.

В Вене прошёл концерт "Песни Победы: Unity Songs", в рамках которого Хор Турецкого и арт-группа Soprano исполнили советские песни времён Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Концерт, организованный в честь 74-й годовщины Победы, состоялся на площади Шварценбергплац рядом с монументом советским солдатам-освободителям в субботу 11 мая.

На мероприятии музыканты исполнили такие известные композиции, как "Майский вальс", "Тёмная ночь", "Смуглянка", "Три танкиста", "Ехал я из Берлина", "Хотят ли русские войны" и другие известные песни военных времён, а также современные хиты.

В общей сложности, бесплатный концерт под открытым небом собрал более трёх тысяч человек. Вместе с музыкантами знаменитую песню "День Победы" исполнил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Ранее в ООН прошла презентация фильма о проекте "Песни Победы", где также прошёл импровизированный концерт с военными песнями хора Турецкого.