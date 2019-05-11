В Сирии боевики обстреляли несколько населённых пунктов

За минувшие сутки сирийские боевики обстреляли несколько населённых пунктов в провинции Латакия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Так, в течение суток дважды под обстрелом оказывался населённый пункт Джубб-эз-Зарур, а также Руейсет-Эскандер и Ай-эль-Хаммам. Информация о погибших не приводится.

Купчишин также добавил, что Центр по примирению призывает всех командиров вооружённых формирований прекратить провокации и перейти к процессу мирного урегулирования в районах, которые им подконтрольны.

Ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Боевые действия возобновились в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо. Исламисты предпринимают попытки атаковать населённые пункты и российскую военную базу.