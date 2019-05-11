США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО в Шотландии

Всего было задействовано 13 кораблей, 10 самолётов и около 3,3 тысячи человек личного состава.

Эсминец США USS Roosevelt успешно произвёл пуск противоракеты SM–3 у берегов Шотландии в субботу, 11 мая, сообщает командование морскими силами США в Европе.

— Эсминец USS Roosevelt произвёл пуск ракеты SM-3 во время учений "Грозный щит — 2019". Учения улучшают взаимодействие союзников в режиме реального времени, в интегрированной среде противовоздушной и противоракетной обороны, — сказано в сообщении.

По данным НАТО, корабли девяти государств альянса из состава ударных и вспомогательных сил принимают участие в учениях противовоздушной и противоракетной обороны "Грозный щит". Сообщается, что испытания будут проводиться в Шотландии до 19 мая.

Всего задействовано 13 кораблей, 10 самолётов и около 3,3 тысяч человек личного состава из Канады, Дании, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Великобритании и США. Они должны отрабатывать "обнаружение, слежение и оборону от различного типа противокорабельных и баллистических ракет". Также используется морской патрульный и разведывательный самолёты НАТО системы АВАКС.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провёл учения Корейской народной армии для проверки обороноспособности войск.