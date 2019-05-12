В США сторонникам Мадуро отключили воду в Посольстве Венесуэлы

По сообщению одной из активисток, в здании нет ни света, ни воды, осталось мало еды.

Власти США отключили воду в Посольстве Венесуэлы в городе Вашингтон. Сейчас в здании живут сторонники президента Николаса Мадуро. Об этом сообщила одна из руководителей находящейся в посольстве инициативной группы Медея Бенджамин в "Твиттере".

— Американские власти отключили воду в Посольстве Венесуэлы, чтобы выкурить нас отсюда. Ни света, ни воды, мало еды, — написала она.

Однако, по словам Бенджамин, они с активистами "держатся твёрдо". Несколько дней назад она сообщала, что в здании отключили свет.

Активисты — сторонники Мадуро находятся в здании посольства больше месяца. Дипломаты Венесуэлы ранее покинули США по требованию Государственного департамента. Перед посольством дежурят сторонники оппозиции, они добиваются скорейшего ухода активистов из здания. В МИД Венесуэлы, в свою очередь, потребовали защитить посольство.