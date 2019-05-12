Сборная Чехии разгромила Норвегию на матче ЧМ по хоккею

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Сборная Чехии разгромила Норвегию на матче ЧМ по хоккею

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Следующим соперником чехов станет российская команда, а норвежцы сыграют со шведами.

Национальная команда Чехии одержала победу над сборной Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Встреча, которая прошла в Братиславе, окончилась со счётом 7:2 в пользу чехов.

В составе чешской сборной отличились Филип Хитил, Михал Ржепик и Доминик Кубалик, а Филип Гронек и Михаэль Фролик стали авторами дублей.

Сборная Норвегии ответила точными бросками Тобиаса Линдстрёма и Сондре Ольдена.

Следующим соперником сборной Чехии станет российская команда, а норвежцы сыграют со шведами.

Ранее сборная Финляндии одержала победу со счётом 4:2 в матче чемпионата мира с командой Словакии.

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