Сборная Чехии разгромила Норвегию на матче ЧМ по хоккею

Следующим соперником чехов станет российская команда, а норвежцы сыграют со шведами.

Национальная команда Чехии одержала победу над сборной Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Встреча, которая прошла в Братиславе, окончилась со счётом 7:2 в пользу чехов.

В составе чешской сборной отличились Филип Хитил, Михал Ржепик и Доминик Кубалик, а Филип Гронек и Михаэль Фролик стали авторами дублей.

Сборная Норвегии ответила точными бросками Тобиаса Линдстрёма и Сондре Ольдена.

#NORCZE #IIHFWorlds 52 seconds into the 3rd, @norskishockey's Olden scores to give Norway their 2nd goal of the game. pic.twitter.com/nLFYzeAWGD — IIHF (@IIHFHockey) May 11, 2019

Следующим соперником сборной Чехии станет российская команда, а норвежцы сыграют со шведами.

Ранее сборная Финляндии одержала победу со счётом 4:2 в матче чемпионата мира с командой Словакии.