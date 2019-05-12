Власти Южного Судана запретили дискотеки и ночные клубы в столице

По вечерам бары будут работать лишь несколько часов, а днём вообще не смогут принимать посетителей.

В Южном Судане запретили ночные клубы и дискотеки в столице государства — Джубе, сообщает администрация президента.

— Правительство Джубека запретило все ночные клубы, бары и музыкальные шоу в Джубе, — передаёт агентство.

Как сообщается, бары будут работать лишь несколько часов по вечерам, днём они не примут посетителей.

Дискотеки будут находиться под полным запретом. Как отмечает представитель губернатора, "то, что там творится, очень опасно для будущего страны".