Эксперт: Выздоровление пациента на 50% зависит от медсестры

При этом в России наблюдается нехватка более 133 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Несмотря на приход в медицину самых современных технологий и лекарств, значимость сестринского ухода по-прежнему является одним из решающих факторов в процессе выздоровления пациента, и этот факт признаётся во всём мире, заявила заведующая кафедрой управления сестринской деятельностью и социальной работы Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Наталия Касимовская.

— Развивается высокотехнологичная медицинская помощь, телемедицина, но роль медицинских сестёр в оказании медицинской помощи всё так же остаётся актуальной, как и совершенствование её качества. На каком бы высокотехнологичном оборудовании, какую бы сложную операцию ни провёл хирург, 50% выздоровления пациента зависит от качества ухода медсестёр, — приводит её слова ТАСС.

Она отмечает, что проведённые в последние годы реформы в сфере здравоохранения несут в себе и новые требования при подготовке будущих специалистов. Помимо навыков высококвалифицированного ухода за пациентами, сестра также должна уметь обращаться с самыми передовыми технологиями.

Но в то же время в России, по словам Касимовской, наблюдается тенденция отказа от программ по подготовке бакалавров, а магистратура пока не способна удовлетворить запрос на подготовку специалистов сестринского дела. Хотя за рубежом уже давно существуют университеты, где реализуются программы бакалавриата и магистратуры для медсестёр.

По её мнению, российским вузам стоило бы в магистратуре открыть направление "Управление сестринской деятельностью", чтобы обеспечить отрасль кадрами, хотя проблема нехватки людей кроется не только в обучении, но и в нежелании молодёжи идти в профессию из-за отсутствия перспектив карьерного роста, и здесь уже требуется "помощь государства".

Как рассказали журналистам в Минздраве, в январе 2019 года в России было зарегистрировано более 870 тысяч медицинских сестёр, из которых почти 64 тысячи — в Москве. При этом дефицит кадров составляет более 133 тысяч человек.