Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо

Le cinéaste Jean-Claude Brisseau est décédé à l'âge de 74 ans pic.twitter.com/vGocC6C4M8— Laurent HAMMER (@laurenthammer) May 11, 2019
Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает BFM TV.
Бриссо известен работой над такими фильмами, как "Селин", "Девушка из ниоткуда", "Ангелы возмездия", "Белая свадьба", "Тайные страсти", и другими.
В декабре 2005 года режиссёр был приговорён к одному году условно и 30 000 евро компенсации за сексуальные домогательства в отношении двух актрис на эротических кастингах.
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