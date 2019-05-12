"Зенит" в первый раз сыграет в статусе чемпиона России против ЦСКА

Однако в предстоящей игре команда останется без полузащитников Александра Ерохина и Клаудио Маркизио.

28-й тур чемпионата России по футболу завершится матчами "Спартак" — "Уфа" в Москве и "Зенит" — ЦСКА в Петербурге. Игры начнутся в 16:30 и 19:00 по московскому времени.

Чтобы продолжить борьбу за попадание в пятёрку, "Спартаку" нужно одержать победу в предстоящем матче. Тогда команда сможет выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Сейчас "Спартак" находится на шестой строчке.

"Уфа" уже не покинет зону вылета в Премьер-лиге, однако любой результат, кроме победы, вызовет затруднения при попытке избежать стыковых матчей.

Многие игроки "Спартака" останутся вне явки на предстоящий матч из-за травм. Среди них — вратари Артём Ребров и Александр Селихов, защитники Илья Кутепов, Николай Рассказов и Самуэль Жиго. Под вопросом остаётся участие игрока обороны Сальваторе Боккетти, полузащитника Александра Ломовицкого и нападающего Луиса Адриано. Из-за дисквалификации встречу пропустит хавбек Аяз Гулиев.

Отмечается, что "Уфа" не имеет кадровых проблем: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

"Зенит" останется без полузащитников Александра Ерохина и Клаудио Маркизио в предстоящем матче с ЦСКА. Под вопросом участие защитника Игоря Смольникова, нападающего Артёма Дзюбы и хавбека Далера Кузяева.

В ЦСКА два полузащитника останутся вне игры из-за травм — Алан Дзагоев и Константин Кучаев.

Примечательно, что, несмотря на заочную победу в чемпионате РПЛ, матч для "Зенита" не менее важен, чем для ЦСКА, из-за количества очков.

Ранее бывший нападающий "Зенита" Халк поздравил команду с победой в чемпионате сезона-2018/19.