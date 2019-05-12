Советник Зеленского пообещал не менять курс на "войну с Россией"

По его словам, политика нового главы государства будет направлена на искоренение коррупции и на создание современной системы территориальной обороны.

Украина продолжит держать курс на вступление в Североатлантический альянс и "на отношение к войне с Россией", сказал в эфире "Громадского телевидения" советник новоизбранного лидера Незалежной Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин.

— Мы не меняем курс насчёт вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Россией, это же война, — заявил Апаршин.

Он указал, что политика нового главы государства будет направлена на искоренение коррупции в оборонке, на создание современной системы территориальной обороны, а также на то, чтобы армия была профессиональной и усиленной постоянно действующим резервом.

Ранее Апаршин заявил, что строительство Киевом двух военных баз на берегу Азовского моря не имеет никакого смысла. А ещё он выразил уверенность, что Украина за пять лет вернёт Донбасс. Кроме того, по его словам, Киев всегда готов нанести "неожиданный удар".