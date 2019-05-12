В Пентагоне заявили о готовности помочь в охране границы США с Мексикой

Правда, при этом в ведомстве рассчитывают прекратить это делать, и как можно скорее.

Министерство обороны США готово оказывать содействие в охране американо-мексиканской границы столько, сколько потребуется, но при этом рассчитывает на то, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) сможет делать это самостоятельно, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан.

Он подчеркнул, что военные будут оставаться на месте и не будут уходить, пока не будет обеспечена безопасность на границе, но "продолжаться бесконечно" это не может. Шэнахан призвал решить "проблему побыстрее", поскольку военнослужащим, задействованным в охране границ, пора вернуться к своим "основным задачам".

Специально для этого Шэнахан поручил специалистам из своего ведомства разработать план, по которому МВБ сможет охранять государственную границу только за счёт собственных ресурсов, передаёт Associated Press.

По оценкам журналистов, в настоящий момент на американо-мексиканской границе находится около 4,4 тысячи военнослужащих, помогающих пограничной службе. Согласно распоряжению Белого дома, им разрешено применять силу и при необходимости защищать сотрудников госорганов от возможных нападений.