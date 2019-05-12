Трамп посоветовал Китаю не тянуть с заключением торговой сделки

Американский лидер указал, что если споры продлятся до новых президентских выборов в 2020 году, условия соглашения станут для КНР ещё менее привлекательными.

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китайской Народной республике не дожидаться выборов американского лидера в 2020 году и скорее заключить торговую сделку.

— Думаю, Китай посчитал, что их так жёстко побили на недавних переговорах, что они могут вполне подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезёт, и победит демократ, — написал Трамп в своём твиттере, отметив, что в таком случае КНР "продолжали бы обирать США на $500 млрд в год" через торговый дефицит.

Единственная проблема в том, что они (Китай) знают, что я одержу победу (лучшие цифры по экономике и занятости в истории США и многое другое), и, если сделку заключить на моём втором сроке, она для них будет гораздо хуже Дональд Трамп

Как резюмировал американский лидер, для властей Китая "было бы мудро действовать сейчас", хотя ему и "нравится собирать большие пошлины".

9–10 мая в Вашингтоне прошёл 11-й по счёту раунд китайско-американских торговых переговоров. Несмотря на это, США в одностороннем порядке решили поднять пошлины на некоторые китайские товары до 25%.

Через некоторое время Трамп заявил, что это решение может быть отменено, но после этого стало известно о его распоряжении подготовиться к введению пошлин на весь импорт из КНР.