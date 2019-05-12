СМИ: Российским луноходом будет управлять человекоподобный робот

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СМИ: Российским луноходом будет управлять человекоподобный робот

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За "рулём" российского лунохода, который по плану будет доставлен на поверхность Луны на борту автоматической межпланетной станции "Луна-29", будет сидеть человекоподобный робот, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Луноход, доставляемый "Луной-29", будет управляться антропоморфным роботом, — приводит агентство слова источника.

Он отметил, что эта идея родилась совсем недавно, соответственно, узнать, на какой стадии находится её реализация, пока не представляется возможным. Но в будущем, по его словам, управлять луноходами будут космонавты.

Ранее Лайф сообщал, что на "вооружении" у российских космонавтов может появиться новый тяжёлый луноход.

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