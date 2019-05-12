Один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме под Ростовом

В результате ЧП обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м над двумя квартирами, где зарегистрировано девять человек.

В жилом доме в посёлке Чистоозёрный Ростовской области произошёл хлопок бытового газа, в результате чего один человек погиб и двое пострадали, сообщает РИА "Новости".

— В посёлке Чистоозёрный на улице Ленина произошёл хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме. Обнаружен погибший мужчина, эвакуированы двое пострадавших, — приводит агентство слова собеседника в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Отмечается, что в результате хлопка обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м над двумя квартирами, где зарегистрировано девять человек. Информация об их судьбе пока не приводится: вероятно, их не было на месте происшествия.

На базе местной школы готовится пункт временного размещения, который сможет вместить полсотни человек.