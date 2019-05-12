Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами

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Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами

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Фото: © Pixabay/pixel2013

Среди них окажутся в том числе рис, бобовые, растительное масло, яйца, курица, сосиски.

Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.

Регулирование продукции и продажа её ограниченного количества позволит обеспечить справедливость распределения продуктов, обеспечить доступ большинства граждан к ним и избежать накопления, — сказала она.

Отмечается, что среди таких продуктов будут рис, бобовые, растительное масло, яйца, курица, сосиски. Также ограничения появятся на ряд гигиенических продуктов, в числе которых мыло, зубная паста и моющие средства.

Такое решение кубинских властей связано с экономическими ограничениями, которые ввели западные страны в отношении государства.

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