Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами

Среди них окажутся в том числе рис, бобовые, растительное масло, яйца, курица, сосиски.

Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.

— Регулирование продукции и продажа её ограниченного количества позволит обеспечить справедливость распределения продуктов, обеспечить доступ большинства граждан к ним и избежать накопления, — сказала она.

Отмечается, что среди таких продуктов будут рис, бобовые, растительное масло, яйца, курица, сосиски. Также ограничения появятся на ряд гигиенических продуктов, в числе которых мыло, зубная паста и моющие средства.

Такое решение кубинских властей связано с экономическими ограничениями, которые ввели западные страны в отношении государства.