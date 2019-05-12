Польский генерал заявил, что страна потерпела поражение в отношениях с Россией

Отсутствие контактов с Россией — это не успех польской политики, а её поражение, уверен экс-глава Службы военной контрразведки страны генерал Януш Носек.

— Поэтому мы должны как-то формировать наши взаимоотношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу, — приводит слова Носека газета Defence24.

Он также добавил, что, несмотря на все сложности между Москвой и Варшавой, Россия была, есть и будет оставаться польским соседом и выстраивать эти отношения всё-таки придётся. По его словам, "союзники с Запада" ожидают видеть Польшу в качестве моста, соединяющего РФ и ЕС, а не просто как "оплот" НАТО на Востоке.

Помимо него на конференции, посвящённой "гибридной российской угрозе", выступила также экс-посол Польши в РФ Катажина Пелчиньская-Наленч, она предложила властям страны в двусторонних отношениях мыслить с российской позиции, чтобы дать действительно "адекватный ответ".

Суть российской позиции, по её мнению, заключается в следующем: признание военных ресурсов в качестве основного фактора внешней политики, стремление жить в окружении стран-союзников, иначе "Россия чувствует угрозу".

Третьим "важным пунктом" она называет отношение РФ ко всем участникам НАТО как сателлитам США, не суверенным государствам.

Также на мероприятии высказался и бывший президент Польши Бронислав Коморовский, по его словам, Варшаве стоит максимально интегрироваться в западный мир в политическом, военном, экономическом и во всех возможных направлениях, если жители страны "не хотят стать москвичами".

Ещё одним спикером встречи стал бывший министр обороны страны Томаш Семоняк. Он отметил, что именно Польша в своё время первая предупредила о "российской угрозе", как раз в начале 2000-х, когда членам альянса стало понятно, что миссия в Афганистане скоро завершится и в воздухе витала утрата предназначения НАТО.