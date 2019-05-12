Цукерберг выступил против разделения Facebook

По мнению одного из основателей компании, такая большая корпорация может влиять на решения избирателей.

Руководитель "Фейсбука" Марк Цукерберг выступил против разделения компании. Об этом он сообщил в интервью France Info.

9 мая газета The New York Times опубликовала статью одного из основателей "Фейсбука" Криса Хьюза. Он отметил, что влияние Цукерберга в мире слишком большое, поскольку он является владельцем "Фейсбука", "Инстаграма" и других сервисов. Хьюз отметил, что это оказывает воздействие на настроения избирателей, и предложил "разделить "Фейсбук" на несколько компаний".

В свою очередь Цукерберг заявил, что предложение Хьюза не поможет ему решить текущие проблемы.

— Думаю, если вас заботят демократия и выборы, то вы бы хотели, чтобы была такая компания, как наша, которая может вкладывать миллиарды долларов в год в разработку новейших средств для противодействия вмешательству в выборы, — сказал он.

Цукерберг отметил, что в 2019 году бюджет на нужды безопасности стал больше, чем раньше.

— Мы можем обеспечивать это в значительной степени потому, что смогли выстроить успешный бизнес. Как вы знаете, мы тратим на безопасность больше, чем какая-либо другая соцсеть, — добавил он.

Тем не менее Цукерберг не отрицает, что поднятые Хьюзом проблемы являются серьёзными. Он подчеркнул, что необходимо найти "верный баланс между свободой самовыражения и безопасностью, предотвращением вмешательства в выборы, защитой личных данных" — и разделение компании в этом никак не поможет.

Сейчас "Фейсбук" активно занимается внедрением собственной криптовалюты на рынок. В связи с этим компания может начать награждать пользователей за просмотр рекламы.