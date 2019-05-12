Число погибших при взрыве газа в доме под Ростовом возросло до двух

В результате происшествия в карете скорой помощи скончалась девочка 2010 года рождения.

Количество погибших в результате взрыва газа в доме в посёлке Чистоозёрный Ростовской области возросло до двух. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что в результате инцидента скончалась также девочка 2010 года рождения — она умерла в карете скорой помощи, не доехав до больницы.

Напомним, ранее стало известно, что в двухэтажном жилом доме в Ростовской области прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Один человек скончался на месте ЧП.