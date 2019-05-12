Появились фото с места взрыва газа под Ростовом, где погибло два человека

В распоряжении Лайфа появились фотографии с места взрыва газа в жилом двухэтажном доме по улице Ленина в посёлке Новоозёрный Ростовской области.
По последним данным, в результате инцидента погибло два человека — одна девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи, ещё одно тело пока находится под завалами.
Сейчас идёт укрепление конструкций и разбор завалов, эвакуировано ещё 11 человек. Под обрушившимися стенами ещё могут находиться другие жертвы инцидента.
Напомним, взрыв газа произошёл сегодня ночью.
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