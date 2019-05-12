Специалисты обследуют дом в Ростовской области, где взорвался газ

Сейчас экспертам необходимо определить прочность и устойчивость строительных конструкций здания.

Аппаратно-программный диагностический комплекс "Стрела–П" проводит обследование жилого дома в Каменском районе Ростовской области, где произошёл взрыв газа, в результате которого погибли два человека, сообщил представитель ГУМЧС России по области РИА "Новости".

— Из Ростова убыли специалисты испытательной пожарной лаборатории с комплексом "Стрела-П" для обследования конструкций здания, — сказал он.

Отмечается, что задача комплекса — определить прочность и устойчивость строительных конструкций здания.

В результате взрыва газа обрушилась кровля над двумя квартирами жилого дома. Один человек скончался на месте ЧП, девочка 2010 года рождения умерла по дороге в больницу.