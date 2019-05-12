Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за "тревожных" слов о языке

Болгарский МИД вызвал для дачи объяснений турецкого посла в стране после его высказываний в адрес властей страны о необходимости обеспечить изучение турецкого языка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Слова посла звучат тревожно, потому что болгарское правительство никогда не препятствовало бесплатному изучению иностранных языков. Турецкий язык может преподаваться в школе наряду с английским, немецким, французским, китайским, японским, румынским, русским, ивритом, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что подобные высказывания дипломата не совсем отвечают ожиданиям Болгарии по поводу того, как должны развиваться "добрососедские и дружеские" отношения между двумя странами.