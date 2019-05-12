Медики рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве газа в доме под Ростовом

Женщина, которая пострадала в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, находится в тяжёлом состоянии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в больнице.

— Доставили одного живого и одного погибшего. Пострадавшая — бабушка, у неё тяжёлая ЧМТ. Погибшая — девятилетняя девочка. Она была в соседней с бабушкой квартире, — приводит агентство слова собеседника в медицинских кругах.

Напомним, сегодня ночью в Ростовской области произошёл взрыв газа в жилом доме. По последним данным, в результате погибли два человека: девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой, ещё одно тело пока под завалами.

Лайф публиковал фотографии с места происшествия.