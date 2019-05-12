Оползень отрезал село и ГЭС в Грузии от внешнего мира

Хадорская гидроэлектростанция и расположенное неподалёку село Хадори в Панкисском ущелье Грузии (регион Кахетия) оказались отрезаны от внешнего мира из-за оползня, перекрывшего единственную автомобильную дорогу.

Сообщается, что после сильнейшего ливня также вышла из берегов река Алазани, из-за чего подъездная дорога оказалась затоплена, а потоками воды были повреждены мост и прилегающая к нему инфраструктура.

При этом на самой ГЭС сейчас находится около 20 человек и вариантов к ним пробраться нет, поскольку спецтехника для расчистки дороги не может добраться к месту. Специалисты оценивают ситуацию как сложную.

Как передаёт "Интерфакс", проливные дожди в регионе начались в ночь на пятницу и нанесли серьёзный ущерб, затопив многие подвалы и первые этажи жилых домов, были повреждены не только дороги, но и линии электропередач. Многие семьи остались без урожая.