В МВД считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП

В ведомстве подчеркнули, что некоторые нормы Росстандарта противоречат другим ПДД и конвенции.

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут стать причиной увеличения количества ДТП в России, об этом сообщили в пресс-центре МВД ТАСС.

С 1 мая в России начал действовать национальный ГОСТ, который разрешает устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера в городах.

— Учитывая, что данный предварительный национальный стандарт не включён в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории РФ, полагаем, что его применение на добровольной основе может повлечь риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что информация о нововведении отсутствует на официальном сайте Росстандарта. Однако имеется ссылка о действующем статусе предварительного национального стандарта, содержащая информацию об уменьшенных размерах знаков.

В МВД отметили, что отдельные аспекты такого нацстандарта противоречат другим нормам организации и безопасности дорожного движения, ПДД и Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Ранее Лайф рассказал, какие новые дорожные знаки появились с 1 мая 2019 года.