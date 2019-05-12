Названы личности погибших при взрыве газа в доме под Ростовом

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Названы личности погибших при взрыве газа в доме под Ростовом

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Фото: © L!FE

В распоряжении Лайфа появился список погибших и пострадавших в результате взрыва бытового газа в Каменском районе Ростовской области, унёсшего жизни как минимум двоих человек.

Погибшие:

  1. Валерий Болдырев, тело пока не извлечено из-под завалов.
  2. Алёна Б. (2010 г.р.).

Пострадавшие:

  1. Татьяна Карпова (1935 г.р.), госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Напомним, взрыв газа в жилом двухэтажном доме в посёлке Новоозёрный Ростовской области произошёл сегодня ночью. Лайф опубликовал фото и видео с места произошедшего.

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