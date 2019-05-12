Существует угроза обрушения дома в Ростовской области, где взорвался газ

Работы спасателей в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, где сегодня ночью произошёл взрыв газа, осложнены угрозой обрушения строения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

— Работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания, — приводит агентство комментарий собеседника в министерстве.

На месте происшествия, по данным спасательного ведомства, работают 134 человека и 45 единиц техники.

Напомним, взрыв газа в жилом доме в посёлке Новоозёрный Ростовской области произошёл сегодня ночью. Лайф опубликовал фото и видео с места произошедшего, а также список погибших и пострадавших.