Существует угроза обрушения дома в Ростовской области, где взорвался газ

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Существует угроза обрушения дома в Ростовской области, где взорвался газ

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Фото: © L!FE

Работы спасателей в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, где сегодня ночью произошёл взрыв газа, осложнены угрозой обрушения строения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

Работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания, — приводит агентство комментарий собеседника в министерстве.

На месте происшествия, по данным спасательного ведомства, работают 134 человека и 45 единиц техники.

Напомним, взрыв газа в жилом доме в посёлке Новоозёрный Ростовской области произошёл сегодня ночью. Лайф опубликовал фото и видео с места произошедшего, а также список погибших и пострадавших.

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