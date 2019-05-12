Психотерапевт рассказал, как без стресса пережить окончание майских каникул

Можно устраивать себе маленький праздник каждый день и на работе, считает эксперт.

Больше трети россиян ежегодно впадают в депрессию после продолжительных праздников. О том, как побороть отчаяние после длительного отдыха и вернуться в рабочий режим, рассказал РИА "Новости" врач-психотерапевт Константин Ольховой.

— Вернуться в рабочее состояние к середине мая гораздо легче, чем к середине января: каникулы заканчиваются, а весна ещё продолжается. Мало того, совсем скоро наступит лето, от которого многие ждут не только хорошей погоды, но и очередных отпусков, — рассказал он.

Специалист посоветовал начать планировать новые поездки сразу после праздников, поскольку ожидание новых перспектив уведёт человека от сожалений о прошлом.

Ольховой отметил, что необходимо свести к минимуму просмотры отчётов друзей о проведённых выходных.

— Так уж устроен человек, что, в сравнении с достижениями других, его собственные кажутся более скромными, что вызывает естественную досаду. Более того, если вам так важно, "а как у других", подумайте: а не обесцениваете ли вы свой отдых? Не перечёркиваете ли его? — сказал специалист.

Он также посоветовал уделять меньше времени виртуальному общению, а больше встречаться с реальными друзьями, поскольку это может добавить оптимизма и повысить жизненный тонус. Лучше всего помогут совместные поездки на дачу или природу.

Чтобы минимизировать уровень стресса на работе, врач советует сходить в летнее кафе во время перерыва или просто пообедать на свежем воздухе. Так можно устроить себе маленький праздник, считает специалист.

Кроме того, эксперт посоветовал заранее готовиться к завершению праздников, если во время каникул человек получал слишком много положительных эмоций.

— Очень важно, как это ни странно звучит, делать "выдох" между праздниками и работой. Дать себе время выспаться, спокойно привести себя в порядок, — сказал Ольховой.

Если ни один из этих советов не поможет, тогда стоит подумать о смене работы, считает специалист.

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