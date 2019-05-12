СМИ: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Соратники избранного украинского лидера намерены не допустить того, чтобы это отвлекало главу государства от внутренней повестки.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский боится быть втянутым во внутриполитический конфликт в Соединённых Штатах Америки. Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, опасения Зеленского связаны с планами американских властей убедить Украину провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Отмечается, что советники Зеленского рассматривают интерес Вашингтона к этому расследованию как "внутреннее дело США". При этом соратники избранного украинского лидера намерены не допустить того, чтобы это отвлекало главу государства от внутренней повестки.

Ранее стало известно, что адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свою поездку в Киев.