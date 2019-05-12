Психолог рассказала, как безболезненно вернуться к работе после майских

Отмечается, что эффективность сотрудников — проблема не только их самих, но и работодателя.

Продолжительные майские праздники подходят к концу, и совсем скоро миллионы россиян вернутся на свои рабочие места, а чтобы это не превратилось в мучительную тяготу, можно прибегнуть к нескольким простым советам от кандидата психологических наук и бизнес-тренера Кристины Иваненко.

— Из майских праздников можно вынести очень хорошее ресурсное состояние, много энергии и большой потенциал для следующей эффективности, если правильно из них выйти, — приводит её слова РИА "Новости".

Так, самым первым и основным шагом должна стать постановка приоритетных задач — куда и как вкладывать свои силы. Лучшим способом будет прописать себе список из нескольких целей. При этом важно, чтобы эти цели были как можно более чёткими, а не обширными и размытыми: "слона нужно есть по бифштексам", гласит главное правило тайм-менеджмента.

Причём касается это не только ближайшего планирования, но и стратегического — по дням и неделям. Если не составить себе такое расписание, есть риск встретиться с российским антисупергероем "Завтраменом" — главным всадником прокрастинации.

— Когда мы включены в работу, мы ещё можем делать что-то без ежедневника, а после длительного перерыва это становится всё более и более сложно, — добавила Иваненко.

С таким подходом будет проще найти в себе то самое "ресурсное" состояние, при котором хочется работать и кажется, что можно свернуть горы, а не вот это вот всё. По словам Иваненко, при правильном подходе именно в таком состоянии можно выйти из каникул.

Однако не только сами работники должны думать о своей продуктивности, но и работодатели тоже. В послепраздничный период руководителям рекомендуется сразу поставить для сотрудников задачи, тем самым давая им направление для деятельности, и "ситуация неопределённости, которую мы так не любим, будет меньше".

Подводя итоги, Иваненко отметила, что небольшой спад КПД после праздников — явление нередкое и от этого зачастую никуда не деться, но негативные моменты можно сгладить грамотным подходом к труду.

А если всё-таки желания возвращаться на прежнее рабочее место не набирается даже на один рабочий час, можно присмотреться к подборке Лайфа из самых необычных и самых высокооплачиваемых специальностей, например обнимателя или лежебоки.