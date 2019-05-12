В России продолжает гореть 44,2 тысячи гектаров лесов

Пожароопасный сезон был открыт в 77 субъектах РФ, режим чрезвычайной ситуации введён в шести регионах.

Лесные пожары на территории 18 регионов РФ действуют на площади более 44,2 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана". За прошедшие сутки было потушено 155 лесных пожаров.

Самое большое число лесных пожаров было зафиксировано в Красноярском крае — 17. От четырёх до шести очагов было в Курганской, Иркутской областях, в Забайкалье. На тушении работают 3,6 тысячи человек и 835 единиц техники.

Пожароопасный сезон был открыт в 77 субъектах РФ. Режим чрезвычайной ситуации введён в шести регионах: на всей территории Курганской области и Забайкалья, в районах Челябинской и Иркутской областей, Красноярского края, Тувы. Особый противопожарный режим введён в 51 субъекте.

Ранее стало известно, что Правительство РФ выделило 450 миллионов рублей из резервного фонда для компенсации тем, кто пострадал от природных пожаров в Забайкальском крае.