В МИД Франции опасаются появления международной анархии

В ведомстве указали на то, что в современном обществе "не уважаются институты, договоры, ранее данные обещания и границы".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает, что призывы к конфронтации стран могут привести в итоге к международной анархии. Его слова приводит газета Parisien, которой он дал развёрнутое интервью.

— Некоторые выступают за то, чтобы отношения между государствами больше основывались не на сотрудничестве, а на конфронтации. Так мы рискуем перейти к некой форме международной анархии, — выразил свои опасения министр.

По его словам, в отношениях стран есть два других важных явления, которые оказывают значительное влияние на международную безопасность.

Так, Ле Дриан указал, что "главные принципы и основы международной жизни сейчас разлетаются на осколки... Не уважаются институты, договоры, ранее данные обещания и границы". Вина в этом, по его мнению, лежит на президенте США Дональде Трампе, однако "Китай и Россия тоже могут сыграть свою роль в этих нарушениях равновесия".

Министр заявил также, что в настоящий момент развиваются формы "гипернасилия, а именно продолжающегося терроризма". Он выразил пожелание, чтобы все стороны соблюдали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, указав, что "это относится в первую очередь к Ирану", но и "США также несут ответственность".

Напомним, 8 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран прекращает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке, заключённой с западными странами.