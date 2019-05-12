В Южной Корее хотят создать боевых роботов по образу людей и животных

При их создании будет использоваться технология биомиметики, которая позволяет копировать уникальные функции и процессы организмов.

В Южной Корее планируют начать разработку боевых роботов, которые будут подобны людям, животным и насекомым. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на агентство по закупкам вооружения этой страны.

— Роботы, обладающие биометрическими данными, изменят расстановку сил в войне будущего, также ожидается, что связанные с этим технологии окажут позитивный эффект на оборонную промышленность, — сказал представитель агентства по закупкам вооружения.

Он отметил, что боевые роботы будут использоваться в поисково-спасательных и разведывательных операциях.

Специалисты планируют использовать технологию биомиметики, позволяющую копировать неповторимые функции и процессы в живых организмах.

Роботы, которые будут созданы по подобию птиц, змей и прочих существ, войдут в состав Вооружённых сил страны.

Представитель агентства отметил, что эксплуатация боевых роботов может начаться уже в 2024 году.