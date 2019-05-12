Пострадавшая при взрыве газа под Ростовом находится в реанимации

Пострадавшая при взрыве газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области находится в реанимации, ещё один человек получил травмы средней тяжести, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на персонал больницы.

— Пожилая женщина находится в реанимации… Поступил второй пострадавший — мужчина. У него травмы средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

На самом месте ЧП продолжаются спасательные работы, сотрудникам МЧС пока не удалось достать из-под завалов тело одного погибшего.

Взрыв газа в жилом двухэтажном доме в посёлке Новоозёрный Ростовской области произошёл около 00:30 мск. Лайф опубликовал фото и видео с места произошедшего.