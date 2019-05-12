Министры G20 договорились внедрять новые технологии в сельское хозяйство

Кроме того, они подчеркнули важность привлечения молодёжи и женщин в аграрный сектор.

Министры сельского хозяйства стран "Группы двадцати" (G20) в ходе двухдневной встречи в японском городе Ниигата договорились развивать и внедрять инновации и новые технологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятую декларацию.

— Мы подтвердили, что инновации и знания являются критическим фактором для поддержания стабильного роста в агропищевом секторе. Мы подчёркиваем важность инноваций в сельском хозяйстве, важность доступа к передовым технологиям и их использование, — сказано в документе.

В декларации также подчёркивается большой потенциал того, что может быть получено от использования новых технологий. В документе отмечается необходимость повышения объёмов производства продукции сельского хозяйства и эффективности её распределения.

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава подчеркнул, что двухдневная встреча прошла успешно, дискуссия представителей стран была "активной и плодотворной".

— Мы сошлись во мнении о необходимости бороться с нерациональным использованием продукции, что необходимо для достижения продовольственной безопасности, столь востребованной на фоне растущего населения, — сказал он.

По словам Ёсикавы, министры отметили необходимость привлечь в отрасль молодёжь и использовать автоматические беспилотные технологии ввиду старения населения и сокращения человеческих ресурсов в аграрном секторе.

В декларации также отметили важность женской роли в сельском хозяйстве.

— Мы будем стремиться к преодолению барьеров, которые мешают женщинам быть равноправными участниками и бенефициарами аграрного сектора, — сказано в документе.

Кроме того, министры подчеркнули, что необходимо повысить квалификацию всех участников отрасли, поскольку это приведёт к ещё большему развитию и внедрению инноваций.

Президент России Владимир Путин также получил приглашение в Японию лично от главы правительства Синдзо Абэ.