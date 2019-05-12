Жильцы дома под Ростовом, где взорвался газ, не обращались в аварийную службу

Жильцы дома в посёлке Новоозёрный Каменского района Ростовской области, где сегодня ночью произошёл хлопок газа, в 2019 году не обращались в аварийную службу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аварийную службу.
— Не было у нас заявок с начала года на этот адрес, — заявил сотрудник службы, добавив, что в доме проведено централизованное газоснабжение.
Взрыв газа в жилом двухэтажном доме в посёлке Новоозёрный Ростовской области произошёл этой ночью. В результате погибли как минимум два человека и пострадали также двое. Лайф публиковал фото и видео.
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