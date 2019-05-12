Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Правда, если будущие счастливчики не успеют выполнить условие мэра за один год, на них будет наложен штраф €7 тысяч.

Настоящий аттракцион невиданной сицилийской щедрости организовал мэр итальянского города Муссомели, расположенного на Сицилии, Джузеппе Катания. Он предлагает россиянам купить дом в своём славном городе всего за 1 евро, и даже не придётся делать репосты!

Конечно, на такой шаг градоначальник пошёл не от избытка свободных домов в центре города, а из-за элементарной нехватки жителей. Молодёжь всё чаще стремится в город или на материк, из-за чего некому жить и ухаживать за далеко не молодыми каменными постройками.

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется. Иначе грозит отнюдь не символический штраф в 7 тысяч евро.

По словам мэра, за последние три недели с момента публикации этой инициативы в администрацию уже обратились бельгийцы, французы, голландцы и даже одна семья из Австралии, "русских пока нет", — сказал он в беседе РИА "Новости".

Он отметил, что уже подготовлены документы для продажи порядка 100 зданий, ещё на 380 домов есть запросы. При этом всего власти готовы предложить желающим "500, от силы 600 домов" в достаточно комфортном климате, ведь городок расположен в гористой местности на высоте 765 метров над уровнем моря. Соответственно, зимой здесь сухо, а летняя температура до 30–32 градусов переносится не так остро из-за постоянного лёгкого ветра.

Также Катания добавил, что желающим стать обладателями недвижимости на одном из самых "криминальных" островов мира вовсе не стоит переживать за свою безопасность, ведь, по его словам, за последние несколько лет здесь произошло только несколько краж.