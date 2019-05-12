Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

В Ростовской области три человека погибли в результате пожара, произошедшего сегодня ночью в частном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС.

Сообщается, что в 2:16 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Песчанокопском. В 2:30 пожар на площади 20 кв. м был ликвидирован.

На месте происшествия были обнаружены трое погибших мужчин, их личности, а также причины возгорания устанавливаются.