Apple начала производство новых процессоров для iPhone

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Apple начала производство новых процессоров для iPhone

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Фото: © Pixabay/Monoar

Отмечается, что 7-нанометровый технологический процесс платы основывается на UV-литографии.

Компания Apple запустила изготовление процессоров для новых моделей смартфона iPhone. Старт массового выпуска будет к концу мая 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что новые модели смартфонов будут работать на однокристальной плате Apple A13, производство которой уже запущено. 7-нанометровый технологический процесс платы основывается на UV-литографии, изготовлением занимается TSMC, работающая с компанией по контракту.

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