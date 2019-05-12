Apple начала производство новых процессоров для iPhone

Компания Apple запустила изготовление процессоров для новых моделей смартфона iPhone. Старт массового выпуска будет к концу мая 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.
Ожидается, что новые модели смартфонов будут работать на однокристальной плате Apple A13, производство которой уже запущено. 7-нанометровый технологический процесс платы основывается на UV-литографии, изготовлением занимается TSMC, работающая с компанией по контракту.
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