Япония попросила Китай и Южную Корею снять ограничения на продукцию из Фукусимы

Снятие продуктового эмбарго важно для восстановления регионов, которые пострадали от стихийного бедствия 2011 года, отметили в Стране восходящего солнца.

Япония призвала Китай и Южную Корею к скорейшему снятию продуктового эмбарго, которое было введено этими странами в 2011 году после аварии на АЭС "Фукусима-1". Об этом сказал на заседании G20 министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава, сообщает ТАСС.

Глава японского сельхозведомства призвал своего коллегу из Китая "опираться на научные факты" и как можно быстрее снять запрет на ввоз продукции из префектуры Фукусима и прилегающих префектур. На встрече с южнокорейским министром он подчеркнул, что "снятие продуктового эмбарго важно для восстановления регионов, которые пострадали от стихийного бедствия" 2011 года, когда на северо-восточную часть Японии обрушились землетрясение и цунами.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" многие государства ввели ограничения на импорт продукции из Японии. С тех пор большинство ограничений было снято, но Китай и Южная Корея занимают самую жёсткую позицию в данном вопросе.

Авария на "Фукусиме-1" произошла весной 2011 года, когда из-за удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трёх энергоблоках расплавилось топливо и прожгло защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объёма радиоактивных веществ, что привело к заражению района, прилегающего к станции.

Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Полностью снести станцию собираются только к 2040-м годам.

В апреле на АЭС начали извлекать топливные стержни из аварийного реактора.