В Сети появились дизайн и характеристики нового смартфона Motorola One Vision

Особенностью смартфона является его дисплей — в нём есть вырез для фронтальной камеры с модулем на 25 МП.

Появились фотографии нового смартфона Motorola One Vision, анонс которого назначен на 15 мая. Помимо дизайна, источник раскрыл и технические характеристики модели.

Стало известно, что в странах Европы стоимость смартфона составит 300 евро. За производительность новой модели будет отвечать чипсет Samsung Exynos 9609, поэтому гаджет будет занимать бюджетный сегмент рынка. Объём оперативной памяти составит 4 ГБ, а встроенной — 128 ГБ.

Особенностью смартфона является его дисплей — в нём есть вырез для фронтальной камеры с модулем на 25 МП, данных об экране пока нет.

На задней панели Motorola One Vision имеется двойная камера с двумя матрицами на 48 МП и 5 МП. Ёмкость аккумулятора составляет 3,5 тысячи мАч.

Примечательно, что смартфон Motorola стал первым мобильником в мире с поддержкой 5G.